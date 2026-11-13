Співачка Росалія виконала три пісні на Latin Grammys — Rolling Stone

Іспанська співачка Росалія виступила на церемонії Latin Grammy 2026 у Лас-Вегасі, США. Артистка вийшла на сцену MGM Grand Garden Arena в золотій сукні, а її номер супроводжували танцівники та сценічний дим.

Три композиції

Росалія виконала «La Rumba Del Perdón», «La Perla» та «Dios Es Un Stalker». Перед фінальною нотою останньої композиції вона привітала аудиторію з церемонією Latin Grammys і сказала, що цей вечір має бути присвячений задоволенню.

Як повідомляє Rolling Stone, це перший виступ артистки на Latin Grammys за три роки. У 2023 році, коли церемонію проводили в Іспанії, вона виконала баладу Росіо Хурадо «Se Nos Rompió El Amor». Востаннє оригінальну пісню на цій премії Росалія співала у 2022 році — тоді прозвучала «Despecha».

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Номінації за Lux

Цього року Росалія отримала сім номінацій Latin Grammy за свій четвертий альбом Lux, зокрема в категоріях «Альбом року», «Пісня року» та «Найкраща поппісня». Композиція «Memória» з альбому також номінована в категорії найкращої пісні португальською мовою.

За даними видання, для Lux співачка використала 14 мов, зокрема португальську. Загалом вона здобула 11 нагород Latin Grammy. У 2022 році Росалія стала першою жінкою, яка двічі перемагала в категорії «Альбом року»: за Motomami, а до того — за El Mal Querer у 2019 році.

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