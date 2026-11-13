Испанская певица Розалия выступила на церемонии Latin Grammy 2026 в Лас-Вегасе, США. Артистка вышла на сцену MGM Grand Garden Arena в золотом платье, а ее номер сопровождали танцоры и сценический дым.

Три композиции

Розалия исполнила «La Rumba Del Perdón», «La Perla» и «Dios Es Un Stalker». Перед финальной нотой последней композиции она поздравила аудиторию с церемонией Latin Grammys и сказала, что этот вечер должен быть посвящен удовольствию.

Как сообщает Rolling Stone, это первое выступление артистки на Latin Grammys за три года. В 2023 году, когда церемонию проводили в Испании, она исполнила балладу Росио Хурадо «Se Nos Rompió El Amor». В последний раз Розалия исполняла оригинальную песню на этой премии в 2022 году — тогда прозвучала «Despecha».

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Номинации за Lux

В этом году Розалия получила семь номинаций Latin Grammy за свой четвертый альбом Lux, в том числе в категориях «Альбом года», «Песня года» и «Лучшая поп-песня». Композиция «Memória» с альбома также номинирована в категории лучшей песни на португальском языке.

По данным издания, для Lux певица использовала 14 языков, в том числе португальский. Всего она получила 11 наград Latin Grammy. В 2022 году Розалия стала первой женщиной, дважды победившей в категории «Альбом года»: за Motomami, а до этого — за El Mal Querer в 2019 году.

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