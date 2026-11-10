Global Carbon Project прогнозирует, что мировые выбросы от сжигания нефти, газа и угля в 2026 году снизятся на 0,4% по сравнению с 2025 годом. Главным фактором ожидаемого сокращения называют падение нефтяных выбросов на 2%, которое, вероятно, связано с длительными перебоями в Ормузском проливе, сообщает ABC News Australia.

В то же время общий объем выбросов углерода, по оценке исследователей, вырастет с 42,8 млрд тонн в прошлом году до 43,3 млрд тонн в 2026 году. На этот показатель влияют торфяные пожары и деградация лесов в Юго-Восточной Азии, связанные с Эль-Ниньо.

Роль возобновляемой энергетики

Солнечная и ветровая генерация все больше покрывают прирост мирового спроса на энергию. По данным Международного энергетического агентства, солнечная и ветровая энергетика вместе обеспечивают более половины нового спроса на электроэнергию, опередив уголь и газ как крупнейшие источники прироста генерации.

МЭА ожидает, что в 2026–2031 годах глобальные мощности возобновляемой энергетики вырастут почти на 4800 ГВт — на 57% больше, чем в предыдущие шесть лет. В то же время при действующих политиках совокупные мощности возобновляемой энергетики к 2030 году достигнут около 9710 ГВт, что будет означать рост в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2022 года, но не будет соответствовать договоренности COP28 утроить мощности к 2030 году.

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Региональная динамика и климатические риски

В Китае выбросы в 2026 году, согласно прогнозу, сократятся на 0,9%, в США — на 1,3%, в Европейском союзе — на 1,5%, а в Японии — на 1%. В то же время в Индии ожидается рост выбросов на 4,4%, что превышает среднегодовой показатель в 3,5% за последнее десятилетие.

Руководитель Global Carbon Budget Office Университета Эксетера Пьер Фридлингстайн отметил, что спад выбросов, частично вызванный геополитическими потрясениями, не является устойчивым климатическим решением. По его словам, возобновляемая энергетика и электромобили все больше компенсируют рост спроса, однако их распространение необходимо ускорять для устойчивого снижения глобальных выбросов.

Исследователи также предупредили, что Эль-Ниньо может ослабить способность океанов и растительности поглощать углекислый газ. Во время Эль-Ниньо 2023–2024 годов поглощение углерода Амазонией снизилось на 66%, по словам исполнительного директора Global Carbon Project Пепа Канаделла.

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