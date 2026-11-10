Global Carbon Project prognozuje, że światowe emisje ze spalania ropy, gazu i węgla spadną w 2026 roku o 0,4% w porównaniu z 2025 rokiem. Głównym czynnikiem oczekiwanego spadku ma być obniżenie emisji z ropy o 2%, prawdopodobnie związane z przedłużającymi się zakłóceniami w Cieśninie Ormuz, informuje ABC News Australia.

Jednocześnie, według szacunków badaczy, całkowita wielkość emisji węgla wzrośnie z 42,8 mld ton w ubiegłym roku do 43,3 mld ton w 2026 roku. Na ten wskaźnik wpływają pożary torfowisk i degradacja lasów w Azji Południowo-Wschodniej związane z El Niño.

Rola energii odnawialnej

Energia słoneczna i wiatrowa w coraz większym stopniu pokrywają wzrost światowego zapotrzebowania na energię. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej energia słoneczna i wiatrowa łącznie zapewniają ponad połowę nowego popytu na energię elektryczną, wyprzedzając węgiel i gaz jako największe źródła przyrostu produkcji energii.

MAE oczekuje, że w latach 2026–2031 globalne moce energii odnawialnej wzrosną o niemal 4800 GW, czyli o 57% więcej niż w poprzednich sześciu latach. Jednocześnie przy obecnej polityce łączne moce energii odnawialnej osiągną do 2030 roku około 9710 GW, co będzie oznaczać 2,6-krotny wzrost w stosunku do poziomu z 2022 roku, ale nie spełni uzgodnienia COP28 dotyczącego potrojenia mocy do 2030 roku.

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Dynamika regionalna i ryzyka klimatyczne

W Chinach emisje w 2026 roku mają według prognoz spaść o 0,9%, w Stanach Zjednoczonych o 1,3%, w Unii Europejskiej o 1,5%, a w Japonii o 1%. Tymczasem w Indiach oczekiwany jest wzrost emisji o 4,4%, przewyższający średnioroczny wskaźnik 3,5% z ostatniej dekady.

Szef Global Carbon Budget Office na Uniwersytecie w Exeter, Pierre Friedlingstein, zaznaczył, że spadek emisji, częściowo spowodowany wstrząsami geopolitycznymi, nie jest trwałym rozwiązaniem klimatycznym. Jak stwierdził, energia odnawialna i pojazdy elektryczne w coraz większym stopniu kompensują wzrost popytu, jednak ich upowszechnianie należy przyspieszyć, aby trwale obniżyć globalne emisje.

Badacze ostrzegli również, że El Niño może osłabić zdolność oceanów i roślinności do pochłaniania dwutlenku węgla. Podczas El Niño w latach 2023–2024 pochłanianie węgla przez Amazonię spadło o 66%, według dyrektora wykonawczego Global Carbon Project, Pepa Canadella.

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