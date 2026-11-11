W Demokratycznej Republice Konga liczba potwierdzonych zakażeń wirusem Ebola osiągnęła 11 042. Zmarło co najmniej 5 387 osób, informuje Al Jazeera, powołując się na dane rządowe.

Największa epidemia w kraju

Organy ochrony zdrowia próbują powstrzymać największą i najbardziej śmiertelną epidemię Eboli w historii DR Konga. Chorobę wywołał rzadki szczep wirusa Bundibugyo.

Ta epidemia jest drugą pod względem skali i liczby zgonów spośród wszystkich odnotowanych na świecie. Większe były jedynie skutki epidemii w Afryce Zachodniej w latach 2014–2016, gdy zakażenie wykryto u ponad 28 600 osób, a ponad 11 000 pacjentów zmarło.

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Przeszkody w powstrzymaniu infekcji

Epidemia dotknęła już osiem z 26 prowincji DR Konga. Wiele zgonów nastąpiło poza ośrodkami leczenia. Późne wykrywanie przypadków, konflikt i ograniczone możliwości służb medycznych przyczyniły się do szybszego rozprzestrzeniania wirusa niż podczas poprzednich epidemii.

Powstrzymanie infekcji jest również trudne z powodu braku szczepionki lub leczenia opracowanych specjalnie przeciwko szczepowi Bundibugyo, który prowadzi do śmierci około połowy zakażonych. Na początku tego miesiąca Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła badania kliniczne dwóch nowych szczepionek i oczekuje wyników na początku 2027 roku.

Przypadki zakażenia odnotowano już w Afryce Wschodniej, Środkowej i Zachodniej, co czyni tę epidemię najszerszą pod względem zasięgu geograficznego na kontynencie.

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