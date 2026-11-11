В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола достигло 11 042. По меньшей мере 5 387 человек умерли, сообщает Al Jazeera со ссылкой на правительственные данные.

Крупнейшая вспышка в стране

Органы здравоохранения пытаются сдержать крупнейшую и самую смертоносную вспышку Эболы в истории ДР Конго. Заболевание вызвал редкий штамм вируса Бундибугио.

Эта вспышка занимает второе место по масштабу и числу смертей среди всех зарегистрированных в мире. Больше были лишь последствия эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда инфекцию выявили более чем у 28 600 человек, а более 11 000 пациентов умерли.

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Препятствия для сдерживания инфекции

Вспышка уже затронула восемь из 26 провинций ДР Конго. Многие смерти произошли за пределами лечебных центров. Позднее выявление случаев, конфликт и ограниченные возможности медицинских служб способствовали более быстрому распространению вируса, чем во время предыдущих вспышек.

Сдерживать инфекцию также сложно из-за отсутствия вакцины или лечения, разработанных специально против штамма Бундибугио, который приводит к смерти примерно половины инфицированных. Ранее в этом месяце Всемирная организация здравоохранения одобрила клинические испытания двух новых вакцин и ожидает результатов в начале 2027 года.

Случаи инфекции уже зафиксированы в Восточной, Центральной и Западной Африке, что делает эту вспышку самой широкой по географии распространения на континенте.

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