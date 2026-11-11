В Хайфе умерла Ярослава Левицкая — Jerusalem Post

Во вторник вечером в Хайфе, Израиль, умерла Ярослава Левицкая — последняя Праведница народов мира, проживавшая в Израиле. Ей был 91 год, до 92-летия она не дожила два месяца. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Помогала спасать евреев в детстве

Левицкая родилась в Польше в 1935 году. Ее воспитывали мать Катажина и дедушка Александр Левицкие. Во время Холокоста, когда ей было шесть лет, она помогала семье спасать евреев: передавала еду и лекарства и была связной. По данным издания, из-за малого возраста девочка не вызывала подозрений у охранников.

В 1943 году семья прятала в своем доме двух евреев, а также поставляла еду группе евреев, которые скрывались в подвале разрушенного здания примерно в двух километрах от их дома.

Признание и жизнь в Израиле

В 1989 году Ярослава Левицкая, ее мать и дедушка были признаны Праведниками народов мира. В 1995 году она переехала в Израиль, получила израильское гражданство и поселилась в Хайфе. Ее история описана в книге Майи Клингер-Коэн Only Red Candies.

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В январе ученики школы «Басмат» в Хайфе поздравили Левицкую с 91-летием в учреждении ухода Beit Gil HaZahav. Ученики читали поздравления, пели для нее на иврите и русском языке, а также подарили цветы и торт. По словам Левицкой, такое празднование проводили для нее четвертый год подряд.

Мероприятие состоялось в рамках деятельности муниципального института изучения Холокоста в Хайфе. Институт вместе с клубом Rotary Moriah-Haifa и школой «Басмат» реализует программу, в которой ученики изучают истории Праведников народов мира и сохраняют память о них.

Мэр Хайфы Йона Яхав назвал Левицкую символом мужества, гуманности и доброты. Он заявил, что город и в дальнейшем будет сохранять память о ней и передавать ее историю младшим поколениям.

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