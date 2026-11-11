耶路撒冷邮报：雅罗斯拉瓦·列维茨卡在海法去世

以色列海法最后一位居住在以色列的国际义人雅罗斯拉瓦·列维茨卡于周二晚间去世。她享年91岁，距离92岁生日还有两个月。据《耶路撒冷邮报》报道。

童年时帮助营救犹太人

列维茨卡于1935年出生在波兰。她由母亲卡塔日娜和祖父亚历山大·列维茨基抚养长大。大屠杀期间，她6岁时便帮助家人营救犹太人：传递食物和药品，并担任联络员。据该报报道，由于年龄小，这名女孩没有引起守卫的怀疑。

1943年，这家人在家中藏匿了两名犹太人，还向一群藏身于距离他们家约两公里外一栋被毁建筑地下室的犹太人供应食物。

获得认可及在以色列的生活

1989年，雅罗斯拉瓦·列维茨卡、她的母亲和祖父被认定为国际义人。1995年，她移居以色列，获得以色列国籍并定居海法。玛雅·克林格-科恩所著的《Only Red Candies》一书讲述了她的故事。

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1月，海法“巴斯马特”学校的学生在Beit Gil HaZahav照护机构为列维茨卡庆祝91岁生日。学生们朗读祝福，用希伯来语和俄语为她唱歌，并送上鲜花和蛋糕。列维茨卡表示，这样的庆祝活动已连续为她举办第四年。

该活动是海法市大屠杀研究所工作的一部分。该研究所与Rotary Moriah-Haifa俱乐部及“巴斯马特”学校共同实施一项项目，学生们在其中学习国际义人的故事并保存对他们的记忆。

海法市长约纳·亚哈夫称列维茨卡是勇气、人道与善良的象征。他表示，该市将继续保存对她的记忆，并将她的故事传递给年轻一代。

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