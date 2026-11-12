英国任命气候安全问题特别代表——《卫报》

英国政府任命马德琳·阿莱桑德里为气候安全问题特别代表。据《卫报》报道，首相安迪·伯纳姆将在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上宣布这一决定，该任命被称为全球首例。

担任英国联合情报委员会主席的阿莱桑德里将就与气候变化相关的国家安全风险向政府提供建议。该委员会监督MI5和MI6的工作。

在危机发生前应对风险

阿莱桑德里表示，气候变化和自然损失正日益影响英国所处的安全环境，加剧对全球资源、经济体和社区的压力。她称，将与政府及海外合作伙伴一道，加深对气候威胁的认识、增强韧性，并提升应对未来挑战的准备水平。

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安迪·伯纳姆将在COP31上确认英国到2050年实现净零排放的意愿。英方还计划支持到2035年实现35%电气化的拟议目标，以及一项为全球清洁能源项目吸引50亿英镑私人融资的倡议。

情报警告

该报指出，联合情报委员会在阿莱桑德里的参与下编制了一份机密报告，警告称，英国可能在五年内因海外生态系统遭到破坏而面临国家安全后果。报告列举的可能后果包括食品短缺和价格上涨、大规模移民，以及拥有核武器国家之间的冲突。

外交大臣埃德·米利班德称，气候危机是对国家安全的最大威胁之一，尤其是因为其对粮食安全、基础设施和人口迁移带来的风险。

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