Rząd Wielkiej Brytanii mianował Madeleine Alessandri specjalną przedstawicielką ds. bezpieczeństwa klimatycznego. Decyzję, określaną jako pierwsze na świecie nominowanie tego rodzaju, premier Andy Burnham ma ogłosić na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji, informuje „The Guardian”.

Alessandri, która stoi na czele brytyjskiego Wspólnego Komitetu Wywiadowczego, będzie doradzać rządowi w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego związanych ze zmianą klimatu. Komitet nadzoruje działalność MI5 i MI6.

Działanie wobec ryzyk przed kryzysem

Jak powiedziała Alessandri, zmiana klimatu i utrata przyrody coraz bardziej wpływają na środowisko bezpieczeństwa, w którym działa Wielka Brytania, zwiększając presję na zasoby, gospodarki i społeczności na całym świecie. Oświadczyła, że będzie współpracować z partnerami w rządzie i za granicą, aby pogłębiać rozumienie zagrożeń klimatycznych, wzmacniać odporność i poprawiać gotowość na przyszłe wyzwania.

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Andy Burnham ma na COP31 potwierdzić zamiar Wielkiej Brytanii osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Strona brytyjska planuje również wesprzeć proponowany cel 35-procentowej elektryfikacji do 2035 roku oraz inicjatywę pozyskania 5 mld funtów prywatnego finansowania dla projektów czystej energii na świecie.

Ostrzeżenie wywiadu

Jak zauważa gazeta, Wspólny Komitet Wywiadowczy z udziałem Alessandri przygotował tajny raport, w którym ostrzegał, że w ciągu pięciu lat Wielka Brytania może odczuć konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego z powodu niszczenia ekosystemów za granicą. Wśród możliwych skutków raport wymieniał niedobory i wzrost cen żywności, masową migrację oraz konflikty między państwami posiadającymi broń jądrową.

Minister spraw zagranicznych Ed Miliband nazwał kryzys klimatyczny jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego, infrastruktury i przesiedleń ludności.

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