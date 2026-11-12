Wielka Brytania mianowała specjalną przedstawicielkę ds. bezpieczeństwa klimatycznego — The Guardian
Rząd Wielkiej Brytanii mianował Madeleine Alessandri specjalną przedstawicielką ds. bezpieczeństwa klimatycznego. Decyzję, określaną jako pierwsze na świecie nominowanie tego rodzaju, premier Andy Burnham ma ogłosić na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji, informuje „The Guardian”.
Alessandri, która stoi na czele brytyjskiego Wspólnego Komitetu Wywiadowczego, będzie doradzać rządowi w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego związanych ze zmianą klimatu. Komitet nadzoruje działalność MI5 i MI6.
Działanie wobec ryzyk przed kryzysem
Jak powiedziała Alessandri, zmiana klimatu i utrata przyrody coraz bardziej wpływają na środowisko bezpieczeństwa, w którym działa Wielka Brytania, zwiększając presję na zasoby, gospodarki i społeczności na całym świecie. Oświadczyła, że będzie współpracować z partnerami w rządzie i za granicą, aby pogłębiać rozumienie zagrożeń klimatycznych, wzmacniać odporność i poprawiać gotowość na przyszłe wyzwania.
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Andy Burnham ma na COP31 potwierdzić zamiar Wielkiej Brytanii osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. Strona brytyjska planuje również wesprzeć proponowany cel 35-procentowej elektryfikacji do 2035 roku oraz inicjatywę pozyskania 5 mld funtów prywatnego finansowania dla projektów czystej energii na świecie.
Ostrzeżenie wywiadu
Jak zauważa gazeta, Wspólny Komitet Wywiadowczy z udziałem Alessandri przygotował tajny raport, w którym ostrzegał, że w ciągu pięciu lat Wielka Brytania może odczuć konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego z powodu niszczenia ekosystemów za granicą. Wśród możliwych skutków raport wymieniał niedobory i wzrost cen żywności, masową migrację oraz konflikty między państwami posiadającymi broń jądrową.
Minister spraw zagranicznych Ed Miliband nazwał kryzys klimatyczny jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego, infrastruktury i przesiedleń ludności.