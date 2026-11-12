Правительство Великобритании назначило Мадлен Алессандри специальной представительницей по вопросам климатической безопасности. Решение, названное первым в мире назначением такого типа, премьер-министр Энди Бернем должен объявить на климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, сообщает The Guardian.

Алессандри, возглавляющая Объединённый разведывательный комитет Великобритании, будет консультировать правительство по рискам для национальной безопасности, связанным с изменением климата. Комитет контролирует деятельность MI5 и MI6.

Работа с рисками до кризиса

По словам Алессандри, изменение климата и утрата природы всё больше влияют на среду безопасности, в которой действует Великобритания, усиливая давление на ресурсы, экономики и сообщества во всём мире. Она заявила, что будет работать с партнёрами в правительстве и за рубежом, чтобы углубить понимание климатических угроз, укрепить устойчивость и улучшить готовность к будущим вызовам.

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Энди Бернем на COP31 должен подтвердить намерение Великобритании достичь нулевых чистых выбросов к 2050 году. Британская сторона также планирует поддержать предложенную цель по 35-процентной электрификации к 2035 году и инициативу по привлечению 5 млрд фунтов частного финансирования для проектов чистой энергетики в мире.

Предупреждение разведки

Как отмечает издание, Объединённый разведывательный комитет при участии Алессандри подготовил засекреченный доклад, в котором предупреждал: в течение пяти лет Великобритания может столкнуться с последствиями для национальной безопасности из-за разрушения экосистем за рубежом. Среди возможных последствий в докладе назывались дефицит и рост цен на продовольствие, массовая миграция и конфликты между государствами, обладающими ядерным оружием.

Министр иностранных дел Эд Милибенд назвал климатический кризис одной из самых больших угроз национальной безопасности, в частности из-за рисков для продовольственной безопасности, инфраструктуры и перемещения населения.

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