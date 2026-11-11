Jarosława Lewyćka zmarła w Hajfie — Jerusalem Post

Jarosława Lewyćka, ostatnia Sprawiedliwa wśród Narodów Świata mieszkająca w Izraelu, zmarła we wtorek wieczorem w Hajfie w Izraelu. Miała 91 lat i zmarła dwa miesiące przed 92. urodzinami. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Pomagała ratować Żydów jako dziecko

Lewyćka urodziła się w Polsce w 1935 roku. Wychowywali ją matka Katarzyna i dziadek Ołeksandr Lewyćcy. Podczas Holokaustu, gdy miała sześć lat, pomagała rodzinie ratować Żydów: dostarczała żywność i leki oraz była łączniczką. Według gazety ze względu na młody wiek dziewczynka nie wzbudzała podejrzeń strażników.

W 1943 roku rodzina ukrywała w swoim domu dwóch Żydów, a także dostarczała żywność grupie Żydów, którzy ukrywali się w piwnicy zniszczonego budynku około dwóch kilometrów od ich domu.

Uznanie i życie w Izraelu

W 1989 roku Jarosława Lewyćka, jej matka i dziadek zostali uznani za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1995 roku przeprowadziła się do Izraela, otrzymała izraelskie obywatelstwo i osiedliła się w Hajfie. Jej historię opisano w książce Mai Klinger-Cohen Only Red Candies.

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W styczniu uczniowie szkoły „Basmat” w Hajfie złożyli Lewyćkiej życzenia z okazji jej 91. urodzin w placówce opiekuńczej Beit Gil HaZahav. Uczniowie odczytali życzenia, zaśpiewali dla niej po hebrajsku i rosyjsku oraz wręczyli kwiaty i tort. Według Lewyćkiej takie świętowanie organizowano dla niej czwarty rok z rzędu.

Wydarzenie odbyło się w ramach działalności miejskiego instytutu badań nad Holokaustem w Hajfie. Instytut wraz z klubem Rotary Moriah-Haifa i szkołą „Basmat” realizuje program, w ramach którego uczniowie poznają historie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i zachowują pamięć o nich.

Burmistrz Hajfy Jona Yahav nazwał Lewyćką symbolem odwagi, humanitaryzmu i dobroci. Oświadczył, że miasto nadal będzie pielęgnować pamięć o niej i przekazywać jej historię młodszym pokoleniom.

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