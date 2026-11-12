Bangladeski fotograf Pinu Rahman otrzymał główną nagrodę w wysokości 200 tys. dolarów podczas 15. Międzynarodowej Nagrody Fotograficznej Hamdana bin Mohammeda bin Rashida Al Maktouma (Hipa) w Dubaju w ZEA. Łączna pula nagród w dorocznym konkursie wyniosła 1 mln dolarów, podaje The National.

Rahman zwyciężył dzięki fotografii rodziny śpiącej pośród betonowych ścian, które pozostały z jej domu po pożarze. Zdjęcie wykonano po pożarze w Korail, jednym z największych i najgęściej zaludnionych nieformalnych osiedli w stolicy Bangladeszu, Dhace.

Pożar wybuchł 25 listopada 2025 roku. Jego gaszenie trwało 16 godzin, a ogień zniszczył lub uszkodził około 1,5 tys. domów i pozbawił dachu nad głową tysiące mieszkańców. Wśród mieszkańców Korail są rodziny o niskich dochodach oraz osoby zmuszone do przesiedlenia z powodu katastrof klimatycznych.

Tematem konkursu jest rodzina

Tematem tegorocznej nagrody była rodzina, zgodnie z ogłoszeniem roku 2026 Rokiem Rodziny w ZEA. Rahman otrzymał nagrodę podczas ceremonii z rąk szejka Mohammeda bin Rashida bin Mohammeda bin Rashida Al Maktouma. Wydarzenie odbyło się pod patronatem następcy tronu Dubaju, wicepremiera i ministra obrony ZEA, szejka Hamdana bin Mohammeda.

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W konkursie wyróżniono fotografów z pięciu kontynentów w kategoriach: „Rodzina”, fotografia ogólna, portfolio, fotografia sportowa oraz obrazy stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Według sekretarza generalnego Hipa Alego bin Thalitha archiwum nagrody obejmuje ponad milion fotografii autorstwa ponad pół miliona twórców ze 209 krajów.

Inni laureaci

W kategorii „Rodzina” zwyciężył emiracki fotograf Hamid Obaid Al Ali ze zdjęciem kraba ze złożonymi jajami w purpurowej gąbce morskiej. Drugie miejsce zajął saudyjski fotograf Nawaf Alosaimi, a trzecie Hindus Subhajit Datta.

Palestyński fotograf Yousef Alzanoun zajął pierwsze miejsce w kategorii portfolio, a Kuwejtczyk Faisal Hamada był drugi w fotografii sportowej. Fotografką roku Hipa została francuska fotoreporterka Véronique de Viguerie za prace o ludziach dotkniętych wojną, uciskiem i konfliktami.

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