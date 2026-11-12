孟加拉国摄影师皮努·拉赫曼在阿联酋迪拜举行的第15届哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆国际摄影奖（Hipa）中获得20万美元大奖。这项年度比赛的总奖金为100万美元，《The National》报道。

拉赫曼凭借一张照片获胜，照片中一个家庭睡在火灾后自家房屋仅存的混凝土墙壁之间。该照片拍摄于孟加拉国首都达卡的科赖尔发生火灾之后；科赖尔是当地规模最大、人口最密集的非正式聚居区之一。

火灾发生于2025年11月25日。灭火持续了16小时，大火摧毁或损坏约1,500所房屋，导致数千名居民无家可归。科赖尔居民包括低收入家庭，以及因气候灾害而被迫搬迁的人。

比赛主题为家庭

今年奖项的主题是家庭，这与阿联酋宣布2026年为家庭年相一致。拉赫曼在颁奖典礼上从谢赫·穆罕默德·本·拉希德·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆手中接过奖项。活动在迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德的赞助下举行。

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比赛在“家庭”、综合摄影、作品集、体育摄影以及使用人工智能创作的图像等类别中表彰了来自五大洲的摄影师。Hipa秘书长阿里·本·塔利特表示，该奖项档案收录了来自209个国家、超过50万名作者的逾100万张照片。

其他获奖者

在“家庭”类别中，阿联酋摄影师哈米德·奥贝德·阿勒阿里凭借一张紫色海绵中带有一窝卵的螃蟹照片获胜。沙特摄影师纳瓦夫·阿洛赛米获得第二名，印度摄影师苏巴吉特·达塔获得第三名。

巴勒斯坦摄影师优素福·阿尔扎农在作品集类别中获得第一名，科威特摄影师费萨尔·哈马达在体育摄影类别中获得第二名。法国摄影记者韦罗妮克·德·维盖里因其关于受战争、压迫和冲突影响人群的作品，被评为Hipa年度摄影师。

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