塞浦路斯总统尼科斯·克里斯托祖利季斯在爱尔兰都柏林表示，他不排除有人通过基于人工智能的虚假信息活动影响该岛2028年2月总统选举的可能性。Cyprus Mail援引他在欧洲理事会非正式峰会前的声明报道了此事。

克里斯托祖利季斯表示，欧盟担忧恶意行为者利用技术影响选举进程及其结果。他说，欧盟成员国需要一个保护社会免受此类威胁的法律框架。

欧盟国家的脆弱性

在回答有关塞浦路斯下一次选举的问题时，总统指出，该国同样容易受到这一技术威胁的影响。他解释说，欧洲已经观察到类似情况，而塞浦路斯共和国是欧盟成员国。

总统强调，仅仅分析恶意行为是不够的。他认为，有必要建立防止此类行为的机制。克里斯托祖利季斯称，这一方法包括两个组成部分：向公众提供信息，以及各国政府对实施必要规则承担责任。

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欧盟委员会的计划

欧洲委员会周二启动了有关计划修改《欧盟数字服务法》的磋商。这些修改涉及超大型在线平台和搜索引擎，旨在降低选举期间信息操纵的风险。

拟议措施包括及早发现网络上协调一致的非真实活动、打击传播此类活动的网络，以及在可疑趋势大规模扩散前对其进行评估。平台还可能被要求在每次国家选举前测试算法是否存在操纵风险，并在投票前六个月内记录推荐系统的变化。

欧洲委员会还建议明确标注深度伪造内容，在传播材料时保留该标注，并迅速删除涉及候选人的非法深度伪造内容。磋商将持续至11月23日，此后预计委员会将向欧洲议会和欧盟理事会提交提案。

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