Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył w Dublinie w Irlandii, że nie wyklucza prób wpłynięcia na wybory prezydenckie na wyspie w lutym 2028 roku za pomocą kampanii dezinformacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na jego wypowiedź przed nieformalnym szczytem Rady Europejskiej.

Christodoulides powiedział, że w UE istnieją obawy dotyczące wykorzystywania technologii przez złośliwe podmioty do wpływania na procesy wyborcze i ich wyniki. Jego zdaniem państwa członkowskie UE potrzebują ram prawnych, które będą chronić społeczeństwa przed takimi zagrożeniami.

Podatność państw UE

Odpowiadając na pytanie o kolejne wybory na Cyprze, prezydent zaznaczył, że kraj również jest podatny na to zagrożenie technologiczne. Wyjaśnił to tym, że podobne przypadki są już obserwowane w Europie, a Republika Cypryjska jest członkiem UE.

Prezydent podkreślił, że samo analizowanie złośliwych działań nie wystarczy. Jego zdaniem należy stworzyć mechanizmy, które będą zapobiegać takim działaniom. Christodoulides wskazał dwa elementy tego podejścia: informowanie społeczeństwa oraz odpowiedzialność rządów za wprowadzenie niezbędnych zasad.

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Plany Komisji Europejskiej

Komisja Europejska we wtorek rozpoczęła konsultacje dotyczące planowanych zmian w Akcie o usługach cyfrowych UE. Dotyczą one bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek oraz mają ograniczyć ryzyko manipulacji informacyjnych podczas wyborów.

Wśród proponowanych środków są wczesne wykrywanie skoordynowanej nieautentycznej aktywności w sieci, przeciwdziałanie sieciom, które ją rozpowszechniają, a także ocena podejrzanych trendów, zanim staną się masowe. Platformy mogą także zostać zobowiązane do sprawdzania algorytmów pod kątem ryzyka manipulacji przed każdymi wyborami krajowymi oraz do prowadzenia rejestru zmian w systemach rekomendacji przez sześć miesięcy przed głosowaniem.

Komisja Europejska proponuje również wyraźne oznaczanie deepfake’ów, zachowywanie tego oznaczenia podczas rozpowszechniania materiałów oraz szybkie usuwanie nielegalnych deepfake’ów kandydatów. Konsultacje potrwają do 23 listopada, po czym Komisja ma, jak się oczekuje, przedłożyć propozycje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE.

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