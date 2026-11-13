Президент Кипра Никос Христодулидис в Дублине, Ирландия, заявил, что не исключает попыток повлиять на президентские выборы на острове в феврале 2028 года с помощью дезинформационных кампаний на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщило Cyprus Mail со ссылкой на его заявление перед неформальным саммитом Европейского совета.

Христодулидис заявил, что в ЕС существуют опасения по поводу использования технологий злоумышленниками для влияния на избирательные процессы и их результаты. По его словам, государствам Евросоюза необходима правовая база, которая будет защищать общества от таких угроз.

Уязвимость стран ЕС

Отвечая на вопрос о следующих выборах на Кипре, президент отметил, что страна также уязвима перед этой технологической угрозой. Он объяснил это тем, что подобные случаи уже наблюдаются в Европе, а Республика Кипр является членом ЕС.

Президент подчеркнул, что недостаточно лишь анализировать злоумышленные действия. По его мнению, необходимо создать механизмы, которые будут предотвращать такие действия. Христодулидис назвал две составляющие этого подхода: информирование общественности и ответственность правительств за введение необходимых правил.

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Планы Еврокомиссии

Европейская комиссия во вторник начала консультации по запланированным изменениям в Акте ЕС о цифровых услугах. Они касаются очень крупных онлайн-платформ и поисковых систем и должны снизить риски информационных манипуляций во время выборов.

Среди предложенных мер — раннее выявление скоординированной неаутентичной активности в сети, противодействие сетям, которые ее распространяют, а также оценка подозрительных тенденций до их массового распространения. Платформы также могут обязать проверять алгоритмы на риски манипуляций перед каждыми национальными выборами и вести учет изменений в рекомендательных системах в течение шести месяцев до голосования.

Еврокомиссия также предлагает четко маркировать дипфейки, сохранять эту маркировку при распространении материалов и быстро удалять незаконные дипфейки кандидатов. Консультации продлятся до 23 ноября, после чего, как ожидается, Комиссия представит предложения Европарламенту и Совету ЕС.

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