Ministerstwo Obrony USA w Waszyngtonie zmieniło nazwę Biura Głównego Dyrektora ds. Cyfrowych i Sztucznej Inteligencji (CDAO) na Biuro Superinteligencji (SIO). Jak informuje Breaking Defense, zmiana nazwy nie oznacza zmiany misji resortu.

Zmiana terminologiczna

W Pentagonie oświadczono, że zmiana nazwy jest zgodna z kursem administracji prezydenta Donalda Trumpa na zastąpienie terminu „sztuczna inteligencja” pojęciem „superinteligencja” w federalnych organach władzy. We wrześniu Trump ogłosił, że agencje federalne powinny używać terminu super intelligence, czyli SI, zamiast AI. Wyjaśnił, że słowo „sztuczna” stwarza wrażenie, iż technologia nie jest prawdziwa.

Szef nowego biura Cameron Stanley oświadczył, że resort przechodzi od eksperymentalnych prototypów do wykorzystywania możliwości „suwerennej superinteligencji” w celu zapewnienia przewagi wojskowej we wszystkich domenach. Jednocześnie w społeczności technologicznej termin „superinteligencja” jest tradycyjnie używany na określenie hipotetycznej formy ogólnej sztucznej inteligencji, która ogólnie przewyższa ludzką inteligencję. Takie systemy obecnie nie istnieją.

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Programy będą nadal działać

Pentagon aktywnie wdraża technologie sztucznej inteligencji w operacjach wojskowych i wewnętrznych procesach resortu. CDAO rozwijało platformę GenAI.mil, która zapewnia wojskowym dostęp do komercyjnych generatywnych modeli AI.

Portfolio biura obejmuje także Maven Smart System — platformę wywiadowczą i wskazywania celów wykorzystującą AI — oraz War Data Platform, centralny węzeł danych wcześniej znany jako Advana. Biuro prowadziło również szkolenia i eksperymenty dotyczące integracji sztucznej inteligencji oraz innych zaawansowanych technologii w strukturach resortu obrony.

Ministerstwo Obrony USA poinformowało, że w najbliższych tygodniach przejście na nazwę SIO zostanie rozszerzone na systemy cyfrowe, aplikacje korporacyjne oraz siedziby struktur resortu. Obecne programy, zapytania kierowane do przemysłu i partnerstwa obronne będą kontynuowane bez przerw. Resort uruchomił także domenę SI.mil, która stanie się główną domeną cyfrową Biura Superinteligencji.

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