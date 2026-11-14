Naukowcy opisali kopalną modliszkę Folimantis hyalinala, która żyła 98 milionów lat temu na terenie współczesnej Mjanmy. Owad zachował się w bursztynie ze środkowej kredy i stał się najstarszym wyraźnym kopalnym dowodem na to, że modliszki naśladowały liście roślin, podaje ScienceAlert.

Odwłok przypominający liście

Na odwłoku F. hyalinala znajdowały się liściopodobne wyrostki, podobne do liści wymarłego widlicza Selaginella grimaldii. Szczątki tej rośliny znajdowano również w bursztynie z tego samego regionu. Gatunek opisano w czasopiśmie New Phytologist. Nazwa rodzaju Folimantis dosłownie oznacza „liściową modliszkę”, a nazwa gatunkowa hyalinala wskazuje na szklistą przezroczystość skrzydeł owada.

Autorzy badania zaznaczyli, że wiarygodnych kopalnych przykładów naśladowania roślin przez owady jest niewiele, choć takie zależności ewoluują od co najmniej 200 milionów lat. Według ich danych wśród współczesnych modliszek nie ma gatunków naśladujących Selaginella.

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Wczesne etapy kamuflażu

Badacze przypuszczają, że podobieństwo do rośliny mogło pomagać modliszce niezauważenie zbliżać się do zdobyczy i ukrywać się przed drapieżnikami. W czasach F. hyalinala rośliny kwiatowe nie stały się jeszcze dominujące, dlatego owad ewoluował tak, by przypominać liście.

Osobliwością znaleziska jest to, że liściopodobne elementy znajdują się tylko na odwłoku i są widoczne przez przezroczyste skrzydła. U wielu współczesnych modliszek naśladujących rośliny podobne cechy występują także na innych częściach ciała. Może to wskazywać, że takie przystosowania najpierw pojawiły się w tylnej części ciała, a później na skrzydłach i tułowiu.

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