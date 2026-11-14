科学家描述了一种化石螳螂Folimantis hyalinala，它生活在9800万年前的今缅甸地区。这只昆虫保存在中白垩世琥珀中，成为螳螂模仿植物叶片的最古老明确化石证据，ScienceAlert报道。

形似叶片的腹部

F. hyalinala的腹部具有叶状突起，类似已灭绝石松Selaginella grimaldii的叶片。这种植物的遗存也曾在同一地区的琥珀中被发现。该物种在《New Phytologist》期刊上被描述。属名Folimantis字面意思是“叶螳螂”，种加词hyalinala则指这种昆虫翅膀玻璃般的透明度。

研究作者指出，昆虫模仿植物的可靠化石实例并不多，尽管这种关系至少已演化了2亿年。根据他们的数据，现代螳螂中没有模仿Selaginella的物种。

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伪装的早期阶段

研究人员推测，与植物相似可能有助于这种螳螂悄然接近猎物，并躲避捕食者。在F. hyalinala生活的时代，开花植物尚未占据主导地位，因此这种昆虫演化得像叶片一样。

这一发现的特点是，叶状元素仅位于腹部，并可透过透明翅膀看到。在许多模仿植物的现代螳螂中，其他身体部位也具有类似特征。这可能表明，这类适应性最初出现在身体后部，随后出现在翅膀和胸部。

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