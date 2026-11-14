У М’янмі описали богомола віком 98 млн років із листкоподібним черевцем — ScienceAlert

Науковці описали викопного богомола Folimantis hyalinala, який жив 98 мільйонів років тому на території сучасної М’янми. Комаха збереглася в бурштині середньої крейди й стала найдавнішим чітким викопним свідченням того, що богомоли імітували листя рослин, повідомляє ScienceAlert.

Черевце, схоже на листя

На черевці F. hyalinala були листкоподібні вирости, подібні до листків вимерлого плауна Selaginella grimaldii. Рештки цієї рослини також знаходили в бурштині з того самого регіону. Вид описали в журналі New Phytologist. Назва роду Folimantis буквально означає «листяний богомол», а видова назва hyalinala вказує на склоподібну прозорість крил комахи.

Автори дослідження зазначили, що надійних викопних прикладів імітації рослин комахами небагато, хоча такі взаємозв’язки еволюціонують щонайменше 200 мільйонів років. За їхніми даними, серед сучасних богомолів немає видів, які наслідують Selaginella.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ранні етапи маскування

Дослідники припускають, що схожість із рослиною могла допомагати богомолу непомітно наближатися до здобичі та ховатися від хижаків. У часи F. hyalinala квіткові рослини ще не стали домінантними, тому комаха еволюціонувала так, щоб бути схожою на листя.

Особливістю знахідки є те, що листкоподібні елементи розташовані лише на черевці й проглядаються крізь прозорі крила. У багатьох сучасних богомолів, які імітують рослини, подібні ознаки є також на інших частинах тіла. Це може вказувати на те, що такі пристосування спершу виникли на задній частині тіла, а згодом з’явилися на крилах і грудях.

Читай нас у