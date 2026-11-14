Ученые описали ископаемого богомола Folimantis hyalinala, который жил 98 миллионов лет назад на территории современной Мьянмы. Насекомое сохранилось в янтаре среднего мелового периода и стало самым древним четким ископаемым свидетельством того, что богомолы имитировали листья растений, сообщает ScienceAlert.

Брюшко, похожее на листья

На брюшке F. hyalinala были листовидные выросты, похожие на листья вымершего плауна Selaginella grimaldii. Остатки этого растения также находили в янтаре из того же региона. Вид описали в журнале New Phytologist. Название рода Folimantis буквально означает «листовой богомол», а видовое название hyalinala указывает на стекловидную прозрачность крыльев насекомого.

Авторы исследования отметили, что надежных ископаемых примеров имитации растений насекомыми немного, хотя такие взаимосвязи эволюционируют не менее 200 миллионов лет. По их данным, среди современных богомолов нет видов, имитирующих Selaginella.

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Ранние этапы маскировки

Исследователи предполагают, что сходство с растением могло помогать богомолу незаметно приближаться к добыче и скрываться от хищников. Во времена F. hyalinala цветковые растения еще не стали доминирующими, поэтому насекомое эволюционировало так, чтобы быть похожим на листья.

Особенность находки состоит в том, что листовидные элементы расположены только на брюшке и просматриваются сквозь прозрачные крылья. У многих современных богомолов, имитирующих растения, подобные признаки имеются и на других частях тела. Это может указывать на то, что такие приспособления сначала возникли на задней части тела, а затем появились на крыльях и груди.

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