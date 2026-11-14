Legislacyjny Yuan Tajwanu zatwierdził poprawki do ustaw o równości płci w zatrudnieniu i zatrudnieniu, które przewidują wydłużenie urlopów związanych z narodzinami dziecka. Urlop macierzyński ma zostać wydłużony z ośmiu do 14 tygodni, a urlop ojcowski po narodzinach dziecka — z siedmiu do 14 dni.

Jak podaje Taipei Times, pracownicy będą również mogli korzystać z bezpłatnego urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko dziewięciu lat. Obecnie granica ta wynosi trzy lata.

Opieka nad dzieckiem

Poprawki przewidują prawo rodziców do urlopu na osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku jego choroby, szczepienia, zawieszenia działalności przedszkola lub zajęć w szkole. Z takiego urlopu będzie można również skorzystać, aby uczestniczyć w wydarzeniach dla rodziców organizowanych przez placówki opieki nad dziećmi, placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły.

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Wymiar takiego urlopu zostanie ograniczony do 60 dni na jedno dziecko i będzie wliczany do łącznego okresu bezpłatnego urlopu rodzicielskiego. Prawo do siedmiu dni urlopu na towarzyszenie mężowi lub żonie podczas badań prenatalnych pozostanie bez zmian. Urlop ojcowski po narodzinach dziecka będzie trzeba wykorzystać w ciągu 15 dni po porodzie.

Świadczenia i wejście w życie

Pracownicy korzystający z bezpłatnego urlopu rodzicielskiego mogą otrzymywać świadczenia przez okres do sześciu miesięcy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zatrudnienia. Zmiany przewidują wydłużenie maksymalnego okresu wypłaty świadczeń do dziewięciu miesięcy, jeśli każde z rodziców otrzymało pełne sześciomiesięczne świadczenie.

Pracownicy migrujący mają prawo do urlopu macierzyńskiego, jednak opiekunowie mieszkający u pracodawców nie mają prawa do płatnego takiego urlopu. Mogą korzystać z bezpłatnego urlopu rodzicielskiego, ale nie będą uprawnieni do odpowiednich świadczeń. Poprawki mają zostać przekazane prezydentowi Williamowi Laiowi do promulgacji, a datę ich wejścia w życie określi Wykonawczy Yuan.

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