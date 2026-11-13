英国和欧盟计划于11月20日签署一项卫生与植物检疫协议，该协议旨在取消食品、植物和动物源产品贸易中的大部分实物检查，以及大部分证书和文件。根据《卫报》报道，环境大臣安吉拉·伊格尔表示，这可能消除英国园艺行业每年约6000万英镑的成本。

双方在5月已基本就该协议达成一致。其实施预计不会早于2028年第一季度，因此在此之前企业将继续按照现行边境规则运营。

脱欧后的成本

英国退出欧盟后，对植物、食品和动物源产品的进出口实施了边境管制。根据行业组织Horticultural Trades Association的估算，园艺企业每年在植物健康检查、植物检疫证书、文件和身份检查、港口和代理费用、额外劳动力及运输方面支出6000万英镑。

这一估算未计入逾期交付的罚款、因港口延误造成的销售损失或货物损坏。伊格尔表示，成本降低可能对食品价格下行形成压力，但她没有确认该协议会直接降低消费者的食品价格。

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企业投资

新规则不会补偿企业为适应脱欧后管制已支出的资金。位于肯特郡斯旺利的批发苗圃Provender Nurseries至少花费了50万英镑建设自己的检查站。该公司还购买了四台电动叉车，用于在一座密封建筑内工作，原计划在那里检查进口树木和灌木的批次。

公司负责人理查德·麦肯纳表示，企业需要了解协议的细节，但他希望该协议能说服部分欧洲供应商恢复向英国出口。行业协会呼吁实施过渡性宽松措施，包括减少或取消对风险较低商品进口的检查。

根据全国农民联盟的分析，英国食品和饮料对欧盟的出口在脱欧后下降了三分之一以上。该数据显示，鸡蛋、鸡肉和马铃薯生产商受到的影响最大。

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