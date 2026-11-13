Великобритания и Европейский союз планируют 20 ноября подписать санитарное и фитосанитарное соглашение, которое должно отменить большинство физических проверок, а также большинство сертификатов и документации для торговли продуктами питания, растениями и продукцией животного происхождения. По данным The Guardian, министр окружающей среды Анджела Игл заявила, что это может устранить около £60 млн ежегодных расходов британской отрасли садоводства.

Стороны в основном согласовали соглашение в мае. Его внедрение ожидается не ранее первого квартала 2028 года, поэтому до этого времени компании будут работать по действующим пограничным правилам.

Расходы после Brexit

После выхода Великобритании из ЕС был введен пограничный контроль импорта и экспорта растений, продуктов питания и продукции животного происхождения. По расчетам отраслевой Horticultural Trades Association, садоводческие предприятия ежегодно тратят £60 млн на проверки здоровья растений, фитосанитарные сертификаты, проверку документов и идентификации, портовые и агентские сборы, дополнительную рабочую силу и перевозки.

Эта оценка не учитывает штрафы за просроченные поставки, потерю продаж из-за задержек в портах или повреждение товаров. Игл заявила, что сокращение расходов может создать давление в сторону снижения цен на продукты, но не подтвердила, что соглашение напрямую удешевит продукты питания для потребителей.

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Инвестиции бизнеса

Новые правила не компенсируют бизнесу средства, уже потраченные на адаптацию к контролю после Brexit. Оптовый питомник Provender Nurseries в Суонли, графство Кент, потратил не менее £500 тыс. на строительство собственного контрольного пункта. Компания также приобрела четыре электрических погрузчика для работы в герметичном здании, где планировала проводить осмотр партий импортируемых деревьев и кустарников.

Глава компании Ричард Маккенна заявил, что предприятию необходимы детали соглашения, однако он надеется, что оно убедит часть европейских поставщиков возобновить экспорт в Великобританию. Отраслевая ассоциация призвала ввести переходные послабления, в частности сократить или отменить проверки импорта товаров с более низким уровнем риска.

Согласно анализу Национального союза фермеров, экспорт британских продуктов и напитков в ЕС после Brexit сократился более чем на треть. По этим данным, больше всего пострадали производители яиц, курятины и картофеля.

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