Wielka Brytania i Unia Europejska planują 20 listopada podpisać umowę sanitarną i fitosanitarną, która ma znieść większość kontroli fizycznych, a także większość certyfikatów i dokumentacji w handlu żywnością, roślinami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Jak podaje The Guardian, minister środowiska Angela Eagle stwierdziła, że może to zlikwidować około 60 mln funtów rocznych kosztów brytyjskiej branży ogrodniczej.

Strony w dużej mierze uzgodniły umowę w maju. Jej wdrożenie jest spodziewane nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2028 roku, dlatego do tego czasu firmy będą działać zgodnie z obecnymi przepisami granicznymi.

Koszty po Brexicie

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE wprowadzono kontrole graniczne importu i eksportu roślin, produktów spożywczych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Według wyliczeń branżowej Horticultural Trades Association przedsiębiorstwa ogrodnicze wydają rocznie 60 mln funtów na kontrole zdrowia roślin, świadectwa fitosanitarne, kontrole dokumentów i identyfikacji, opłaty portowe i agencyjne, dodatkową siłę roboczą oraz transport.

Szacunek ten nie uwzględnia kar za opóźnione dostawy, utraconej sprzedaży z powodu opóźnień w portach ani uszkodzeń towarów. Eagle stwierdziła, że obniżenie kosztów może wywierać presję na spadek cen żywności, ale nie potwierdziła, że umowa bezpośrednio obniży ceny żywności dla konsumentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestycje przedsiębiorstw

Nowe przepisy nie zrekompensują firmom środków już wydanych na dostosowanie się do kontroli po Brexicie. Hurtowa szkółka Provender Nurseries w Swanley w hrabstwie Kent wydała co najmniej 500 tys. funtów na budowę własnego punktu kontroli. Firma kupiła również cztery elektryczne wózki widłowe do pracy w szczelnym budynku, w którym planowała przeprowadzać inspekcje partii importowanych drzew i krzewów.

Szef firmy Richard McKenna powiedział, że przedsiębiorstwo potrzebuje szczegółów umowy, jednak ma nadzieję, że przekona ona część europejskich dostawców do wznowienia eksportu do Wielkiej Brytanii. Stowarzyszenie branżowe wezwało do wprowadzenia przejściowych ułatwień, w tym ograniczenia lub zniesienia kontroli importu towarów o niższym poziomie ryzyka.

Z analizy National Farmers' Union wynika, że eksport brytyjskiej żywności i napojów do UE spadł po Brexicie o ponad jedną trzecią. Według tych danych najbardziej ucierpieli producenci jaj, mięsa kurcząt i ziemniaków.

Czytaj nas na