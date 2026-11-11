У Хайфі померла Ярослава Левицька — Jerusalem Post

У Хайфі, Ізраїль, у вівторок увечері померла Ярослава Левицька — остання Праведниця народів світу, яка проживала в Ізраїлі. Їй був 91 рік, до 92-річчя вона не дожила два місяці. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Допомагала рятувати євреїв у дитинстві

Левицька народилася в Польщі 1935 року. Її виховували мати Катажина та дідусь Олександр Левицькі. Під час Голокосту, коли їй було шість років, вона допомагала родині рятувати євреїв: передавала їжу й ліки та була зв'язковою. За даними видання, через малий вік дівчинка не викликала підозр у охоронців.

У 1943 році сім'я переховувала у своєму будинку двох євреїв, а також постачала їжу групі євреїв, які ховалися у підвалі зруйнованої будівлі приблизно за два кілометри від їхнього дому.

Визнання та життя в Ізраїлі

У 1989 році Ярославу Левицьку, її матір і дідуся визнали Праведниками народів світу. У 1995 році вона переїхала до Ізраїлю, отримала ізраїльське громадянство та оселилася в Хайфі. Її історію описано у книжці Маї Клінгер-Коен Only Red Candies.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У січні учні школи «Басмат» у Хайфі привітали Левицьку з 91-річчям у закладі догляду Beit Gil HaZahav. Учні читали вітання, співали для неї івритом та російською мовою й подарували квіти та торт. За словами Левицької, таке святкування проводили для неї четвертий рік поспіль.

Захід відбувся в межах діяльності муніципального інституту вивчення Голокосту в Хайфі. Інститут разом із клубом Rotary Moriah-Haifa та школою «Басмат» реалізує програму, у якій учні вивчають історії Праведників народів світу та зберігають пам'ять про них.

Мер Хайфи Йона Яхав назвав Левицьку символом мужності, гуманності та доброти. Він заявив, що місто й надалі зберігатиме пам'ять про неї та передаватиме її історію молодшим поколінням.

Читай нас у