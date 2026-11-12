Południowokoreańska firma LS Cable & System planuje zainwestować 350 mld wonów, czyli 263 mln dolarów, w budowę fabryki magnesów ziem rzadkich w mieście Gumi w prowincji Północny Gyeongsang. Inny producent magnesów, KMMI, ogłosił zamiar zainwestowania do 2030 roku 300 mld wonów w rozbudowę produkcji w mieście Pohang. Poinformował o tym Korea Herald.

Nowe amerykańskie zasady zamówień

Inwestycje są realizowane przed zaostrzeniem amerykańskich ograniczeń dotyczących wykorzystania w zamówieniach wojskowych określonych magnesów trwałych, tantalu i wolframu pochodzących z Chin, Rosji, Iranu i Korei Północnej. Od 1 stycznia 2027 roku przepisy obejmą cały łańcuch dostaw — od wydobycia i przetwarzania surowców po gotowe produkty.

Ograniczenia dotyczą magnesów samarowo-kobaltowych i neodymowo-żelazowo-borowych wykorzystywanych w amerykańskich kontraktach obronnych. Wcześniej wymogi dotyczyły głównie produkcji stopów i procesów produkcyjnych, lecz od przyszłego roku obejmą także dostawy surowców, w tym samaru i kobaltu do magnesów samarowo-kobaltowych.

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Produkcja w Gumi i Pohangu

Rozpoczęcie budowy zakładu LS Cable & System za pośrednictwem spółki zależnej Korea Motion Works zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku. Masowa produkcja magnesów neodymowych dla pojazdów elektrycznych i robotów ma ruszyć w drugiej połowie 2028 roku. W późniejszym czasie zakład ma zostać rozbudowany, aby produkować magnesy samarowo-kobaltowe dla przemysłu obronnego.

Roczna moc produkcyjna zakładu ma przekroczyć 1 tys. ton, co odpowiada około 17% szacowanego krajowego popytu Korei Południowej wynoszącego 6 tys. ton. Firma planuje pozyskiwać surowce ziem rzadkich od australijskiej spółki Lynas, przetwarzać je na metale za pośrednictwem LS Eco Energy w Wietnamie oraz dostarczać je do zakładów produkcyjnych w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.

KMMI, południowokoreańska spółka zależna amerykańskiego producenta Evolution Metals & Technologies, zamierza stworzyć w Pohangu moce produkcyjne na poziomie 6 tys. ton magnesów ziem rzadkich i innych niż ziem rzadkich rocznie. Produkty mają być dostarczane dla pojazdów elektrycznych, sprzętu obronnego, przemysłu półprzewodnikowego i innych sektorów zaawansowanych technologii.

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