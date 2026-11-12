韩国LS Cable & System计划投资3500亿韩元，即2.63亿美元，在庆尚北道龟尾市建设一家稀土磁体工厂。另一家磁体制造商KMMI宣布，计划在2030年前投资3000亿韩元，扩大位于浦项市的生产。《韩国先驱报》对此进行了报道。

美国采购新规

这些投资正值美国即将收紧限制，限制在军事采购中使用源自中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜的某些永磁体、钽和钨。自2027年1月1日起，相关规定将适用于整个供应链——从原材料开采和加工到成品。

这些限制涉及用于美国国防合同的钐钴磁体和钕铁硼磁体。此前，相关要求主要涉及合金生产和制造流程，而从明年起还将涵盖原材料供应，包括用于钐钴磁体的钐和钴。

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龟尾和浦项的生产

LS Cable & System计划通过其子公司Korea Motion Works于2027年上半年开始建设该工厂。用于电动汽车和机器人的钕磁体预计将于2028年下半年开始批量生产。此后，该工厂计划扩建，以生产用于国防工业的钐钴磁体。

该工厂年产能预计将超过1000吨，约占韩国国内预估6000吨需求的17%。该公司计划从澳大利亚Lynas获取稀土原材料，通过位于越南的LS Eco Energy将其加工成金属，并供应至韩国和美国的生产基地。

KMMI是美国制造商Evolution Metals & Technologies的韩国子公司，计划在浦项建设年产6000吨稀土和非稀土磁体的产能。相关产品计划供应给电动汽车、国防设备、半导体行业及其他高科技领域。

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