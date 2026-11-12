Южнокорейская LS Cable & System планирует инвестировать 350 млрд вон, или $263 млн, в строительство завода редкоземельных магнитов в городе Гуми провинции Северный Кёнсан. Другой производитель магнитов, KMMI, объявил о намерении вложить 300 млрд вон до 2030 года в расширение производства в городе Пхохан. Об этом сообщает Korea Herald.

Новые правила закупок США

Инвестиции осуществляются накануне ужесточения американских ограничений на использование в военных закупках определенных постоянных магнитов, тантала и вольфрама, происходящих из Китая, России, Ирана и Северной Кореи. С 1 января 2027 года правила будут распространяться на всю цепочку поставок — от добычи и переработки сырья до готовой продукции.

Ограничения касаются самарий-кобальтовых и неодим-железо-борных магнитов, используемых в оборонных контрактах США. Ранее требования преимущественно касались производства сплавов и производственных процессов, а со следующего года охватят также поставки сырья, в частности самария и кобальта для самарий-кобальтовых магнитов.

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Производство в Гуми и Пхохане

Строительство предприятия LS Cable & System через дочернюю компанию Korea Motion Works планируют начать в первой половине 2027 года. Массовое производство неодимовых магнитов для электромобилей и роботов должно начаться во второй половине 2028 года. Впоследствии завод планируют расширить для производства самарий-кобальтовых магнитов для оборонной промышленности.

Годовая мощность предприятия должна превысить 1 тыс. тонн, что соответствует примерно 17% оценочного внутреннего спроса Южной Кореи в 6 тыс. тонн. Компания планирует получать редкоземельное сырье от австралийской Lynas, перерабатывать его в металлы через LS Eco Energy во Вьетнаме и поставлять на производственные площадки в Южной Корее и США.

KMMI, южнокорейская дочерняя компания американского производителя Evolution Metals & Technologies, намерена создать в Пхохане производственные мощности на 6 тыс. тонн редкоземельных и не-редкоземельных магнитов в год. Продукцию планируют поставлять для электромобилей, оборонного оборудования, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслей.

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