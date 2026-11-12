比亚迪发布了第二代Seal 07车型，提供纯电动和插电式混合动力系统。纯电版成为该公司首款配备智能磁流变车身控制系统Disus-M的车型。Electrek报道了这款新车的参数。

悬架与充电

Disus-M系统结合了前双叉臂悬架和升级后的后五连杆悬架。该系统与使用激光雷达的路面传感器以及iTAC 2.0智能扭矩分配系统协同工作。比亚迪表示，该系统可在毫秒内响应，并能在100至10,000牛·米范围内调节阻尼力。

Seal 07纯电动车配备容量为76.7千瓦时的第二代比亚迪Blade磷酸铁锂电池。其CLTC工况下的标称续航里程最高为775公里。该公司称，凭借Flash Charging技术，电池可在五分钟内从10%充至70%，并在九分钟内从10%充至97%。

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配置与装备

Disus-M可用于旗舰纯电版Seal 07，起售价为172,900元人民币。价格更低的版本配备Disus-C车身控制系统。插电式混合动力Seal 07的基础价格为139,900元人民币，纯电版为149,900元人民币。

两个版本的车长均为5080毫米、车宽1960毫米、车高1495毫米，轴距为2960毫米。车内配备15.6英寸中央显示屏、10.25英寸仪表盘以及两块后排乘客屏幕。附加配置包括6.8升冰箱、带零重力模式的座椅和位于驾驶员头枕内的音响系统。更高价版本还可配备God’s Eye B驾驶辅助系统，该系统带有车顶激光雷达、城市及高速公路导航功能，以及智能泊车功能。

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