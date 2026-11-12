巴基斯坦政府将汽油价格每升下调3卢比，并将高速柴油（HSD）价格每升下调7卢比。据巴基斯坦石油和天然气监管局（Ogra）发布的声明，Dawn报道，自11月12日价格调整后，汽油价格将为每升335卢比，HSD价格将为每升364卢比。

税费与炼油厂

尽管零售价下调，政府仍将汽油的税费和关税维持在每升114卢比，将柴油的税费和关税维持在每升100卢比。

根据11月2日宣布的一项安排，炼油厂将在30天内承担与石油税相关的总计150亿卢比财务影响。政府表示，这使消费者汽油价格每升可下调14.71卢比。

9月17日，该国启动了面向摩托车、人力车以及发动机排量不超过800立方厘米汽车车主的燃油援助计划。该计划因中东局势背景下燃油价格上涨而推出。

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价格调整

HSD价格曾于4月3日达到每升520.35卢比的最高水平。同一天，汽油价格升至每升458.41卢比。

自7月17日起，由于国际报价波动，政府几乎每天都调整燃油价格。石油工业部长表示，政府和总理已指示Ogra根据国际市场趋势按日确定价格。在此之前，自3月初以来，政府每周公布一次新价格。

政府还与Jamaat-i-Islami党进行了新一轮谈判，讨论进一步缓解消费者价格压力的措施。

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