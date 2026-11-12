В Пакистане правительство снизило цену бензина на 3 рупии за литр, а высокоскоростного дизельного топлива (HSD) — на 7 рупий. После пересмотра цен с 12 ноября бензин будет стоить 335 рупий за литр, а HSD — 364 рупии, сообщает Dawn со ссылкой на заявление Управления регулирования нефти и газа Пакистана (Ogra).

Налоги и нефтепереработчики

Несмотря на снижение розничных цен, правительство сохраняет налоги и пошлины на уровне 114 рупий за литр бензина и 100 рупий за литр дизельного топлива.

Согласно договоренности, объявленной 2 ноября, нефтеперерабатывающие заводы в течение 30 дней возьмут на себя совокупное финансовое влияние в размере 15 млрд рупий, связанное с нефтяным сбором. По данным правительства, это позволяет снизить цену бензина для потребителей на 14,71 рупии за литр.

17 сентября в стране запустили программу помощи с топливом для владельцев мотоциклов, рикш и автомобилей с двигателями объемом до 800 кубических сантиметров. Ее ввели из-за роста цен на топливо на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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Пересмотр цен

Стоимость HSD достигала максимума в 520,35 рупии за литр 3 апреля. В тот же день цена бензина поднималась до 458,41 рупии за литр.

С 17 июля правительство почти ежедневно пересматривает цены на топливо из-за колебаний международных котировок. Министр нефтяной промышленности заявил, что правительство и премьер-министр поручили Ogra определять цены ежедневно в соответствии с тенденциями международного рынка. До этого с начала марта правительство объявляло новые цены еженедельно.

Правительство также провело очередной раунд переговоров с партией Jamaat-i-Islami о дальнейших шагах по ослаблению ценового давления на потребителей.

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