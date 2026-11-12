У Пакистані бензин подешевшав на 3 рупії, дизельне пальне — на 7 — Dawn

У Пакистані уряд знизив ціну бензину на 3 рупії за літр, а дизельного пального HSD — на 7 рупій. Після перегляду цін із 12 листопада бензин коштуватиме 335 рупій за літр, а HSD — 364 рупії, повідомляє Dawn з посиланням на повідомлення Управління регулювання нафти і газу Пакистану (Ogra).

Податки та нафтопереробники

Попри зниження роздрібних цін, уряд зберігає податки й мита на рівні 114 рупій на літр бензину та 100 рупій на літр дизельного пального.

За домовленістю, оголошеною 2 листопада, нафтопереробні заводи протягом 30 днів візьмуть на себе сукупний фінансовий вплив у 15 млрд рупій, пов’язаний із нафтовим збором. За даними уряду, це дає змогу знизити ціну бензину для споживачів на 14,71 рупії за літр.

17 вересня в країні запустили програму допомоги з пальним для власників мотоциклів, рикш і автомобілів із двигунами об’ємом до 800 кубічних сантиметрів. Її запровадили через зростання цін на пальне на тлі ситуації на Близькому Сході.

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Перегляд цін

Вартість HSD сягала максимуму 520,35 рупії за літр 3 квітня. Того самого дня ціна бензину піднімалася до 458,41 рупії за літр.

Від 17 липня уряд майже щодня переглядає ціни на пальне через коливання міжнародних котирувань. Міністр нафтової промисловості заявив, що уряд і прем’єр-міністр доручили Ogra визначати ціни на щоденній основі відповідно до тенденцій міжнародного ринку. До цього від початку березня уряд оголошував нові ціни щотижня.

Уряд також провів черговий раунд переговорів із партією Jamaat-i-Islami щодо подальших кроків для полегшення цінового тиску на споживачів.

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