W Pakistanie rząd obniżył cenę benzyny o 3 rupie za litr, a szybkobieżnego oleju napędowego (HSD) o 7 rupii. Po rewizji cen od 12 listopada benzyna będzie kosztować 335 rupii za litr, a HSD — 364 rupie, informuje Dawn, powołując się na komunikat Pakistańskiego Urzędu Regulacji Ropy i Gazu (Ogra).

Podatki i rafinerie

Pomimo obniżenia cen detalicznych rząd utrzymuje podatki i cła na poziomie 114 rupii za litr benzyny oraz 100 rupii za litr oleju napędowego.

Zgodnie z porozumieniem ogłoszonym 2 listopada rafinerie ropy naftowej przez 30 dni poniosą łączny wpływ finansowy w wysokości 15 mld rupii związany z opłatą naftową. Według rządu umożliwia to obniżenie ceny benzyny dla konsumentów o 14,71 rupii za litr.

17 września w kraju uruchomiono program pomocy paliwowej dla właścicieli motocykli, riksz i samochodów z silnikami o pojemności do 800 centymetrów sześciennych. Wprowadzono go z powodu wzrostu cen paliw w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

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Rewizja cen

Cena HSD osiągnęła maksimum 520,35 rupii za litr 3 kwietnia. Tego samego dnia cena benzyny wzrosła do 458,41 rupii za litr.

Od 17 lipca rząd niemal codziennie dokonuje rewizji cen paliw z powodu wahań międzynarodowych notowań. Minister przemysłu naftowego oświadczył, że rząd i premier polecili Ogra ustalanie cen codziennie zgodnie z trendami na rynku międzynarodowym. Wcześniej, od początku marca, rząd ogłaszał nowe ceny co tydzień.

Rząd przeprowadził także kolejną rundę rozmów z partią Jamaat-i-Islami w sprawie dalszych kroków mających złagodzić presję cenową na konsumentów.

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