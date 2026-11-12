BYD представила Seal 07 із системою підвіски Disus-M — Electrek

BYD представила друге покоління моделі Seal 07 з електричною та плагін-гібридною силовими установками. Електрична версія стала першою моделлю компанії, що отримала інтелектуальну магнітореологічну систему керування кузовом Disus-M. Про характеристики новинки повідомляє Electrek.

Підвіска та заряджання

Система Disus-M поєднує передню двоважільну та модернізовану задню п'ятиважільну підвіску. Вона працює разом із датчиками дорожнього покриття, що використовують лідар, та системою інтелектуального розподілу крутного моменту iTAC 2.0. У BYD заявили, що система реагує за мілісекунди та може регулювати силу демпфування в діапазоні від 100 до 10 000 Н·м.

Електромобіль Seal 07 оснащується літій-залізо-фосфатною батареєю BYD Blade другого покоління ємністю 76,7 кВт·год. Заявлений запас ходу за циклом CLTC становить до 775 км. За даними компанії, завдяки технології Flash Charging акумулятор можна зарядити з 10% до 70% за п'ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев'ять хвилин.

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Комплектації та оснащення

Disus-M доступна для флагманської електричної версії Seal 07, ціна якої стартує від 172 900 юанів. Доступніші модифікації отримали систему керування кузовом Disus-C. Базова ціна плагін-гібридного Seal 07 становить 139 900 юанів, а електричного — 149 900 юанів.

Обидві версії мають довжину 5080 мм, ширину 1960 мм, висоту 1495 мм і колісну базу 2960 мм. У салоні передбачено центральний 15,6-дюймовий дисплей, 10,25-дюймову панель приладів і два екрани для пасажирів заднього ряду. Серед додаткового оснащення — холодильник об'ємом 6,8 л, сидіння з режимом невагомості та аудіосистема у підголівнику водія. Дорожчі версії також можуть комплектуватися системою допомоги водієві God’s Eye B із лідаром на даху та функціями навігації в місті й на трасі, а також інтелектуального паркування.

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