BYD zaprezentowało drugą generację modelu Seal 07 z elektrycznym i hybrydowym typu plug-in układem napędowym. Wersja elektryczna została pierwszym modelem firmy wyposażonym w inteligentny magnetoreologiczny system kontroli nadwozia Disus-M. O parametrach nowego modelu informuje Electrek.

Zawieszenie i ładowanie

System Disus-M łączy przednie zawieszenie dwuwahaczowe ze zmodernizowanym tylnym zawieszeniem pięciowahaczowym. Współpracuje z czujnikami nawierzchni drogi wykorzystującymi lidar oraz systemem inteligentnego rozdziału momentu obrotowego iTAC 2.0. BYD oświadczyło, że system reaguje w milisekundach i może regulować siłę tłumienia w zakresie od 100 do 10 000 N·m.

Elektryczny Seal 07 jest wyposażony w litowo-żelazowo-fosforanową baterię BYD Blade drugiej generacji o pojemności 76,7 kWh. Deklarowany zasięg w cyklu CLTC wynosi do 775 km. Według firmy dzięki technologii Flash Charging akumulator można naładować od 10% do 70% w pięć minut, a od 10% do 97% w dziewięć minut.

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Wersje i wyposażenie

Disus-M jest dostępny dla flagowej elektrycznej wersji Seal 07, której cena zaczyna się od 172 900 juanów. Tańsze odmiany otrzymały system kontroli nadwozia Disus-C. Cena bazowa hybrydowego plug-in Seal 07 wynosi 139 900 juanów, a elektrycznego — 149 900 juanów.

Obie wersje mają 5080 mm długości, 1960 mm szerokości i 1495 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2960 mm. We wnętrzu przewidziano centralny ekran o przekątnej 15,6 cala, 10,25-calowy zestaw wskaźników oraz dwa ekrany dla pasażerów tylnego rzędu. Dodatkowe wyposażenie obejmuje lodówkę o pojemności 6,8 l, fotele z trybem nieważkości oraz system audio w zagłówku kierowcy. Droższe wersje mogą być również wyposażone w system wspomagania kierowcy God’s Eye B z lidarem na dachu oraz funkcjami nawigacji w mieście i na trasie, a także inteligentnego parkowania.

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