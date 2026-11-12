W Wielkiej Brytanii regulator Ofwat przyspieszy przegląd zasad zakazujących wypłacania premii kierownictwu spółek wodociągowych w Anglii i Walii. Regulator obawia się, że znaczne stałe wypłaty oraz podwyżki płac podstawowych mogą stwarzać wrażenie obchodzenia zakazu i podważać zaufanie publiczne, podaje „The Guardian”.

Zakaz dla dziewięciu spółek

Ofwat zakazał dziewięciu spółkom wodociągowym, w tym Thames Water i Yorkshire Water, wypłacania premii za rok finansowy 2025–2026. Siedem z tych zakazów wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska. Według szacunków regulatora bez ograniczeń spółki wypłaciłyby kierownictwu 6,5 mln funtów.

Zakaz wprowadził w ubiegłym roku rząd Partii Pracy w związku z publicznym oburzeniem spowodowanym przedostawaniem się ścieków do rzek i mórz Wielkiej Brytanii. Jednocześnie, według publikacji, wynagrodzenia kierownictwa spółek wodociągowych rosły w ciągu ostatnich dwóch lat mimo wprowadzonych ograniczeń.

Wypłaty za zatrzymanie kierownictwa

Ofwat zwrócił szczególną uwagę na Anglian Water w związku z wypłatami w wysokości do 800 tys. funtów za zatrzymanie dyrektora generalnego Marka Thurstona. Regulator stwierdził, że taki mechanizm mógł faktycznie rekompensować utracone premie za wyniki, formalnie nie naruszając zasad. Spółka zostanie również objęta wzmożoną kontrolą w zakresie ładu korporacyjnego.

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Ofwat wskazał także na możliwe wypłaty za zatrzymanie w wysokości 1 mln funtów dla dyrektora finansowego Thames Water, 1,5 mln funtów dla dyrektor generalnej Northumbrian Water Heidi Mottram oraz 1,7 mln funtów dla dyrektor generalnej United Utilities Louise Beardmore. Regulator rozważy, czy ograniczenia powinny obejmować również wypłaty od spółek dominujących.

Zastrzeżenia wobec Thames Water

Thames Water wypłaciła swojemu dyrektorowi generalnemu Chrisowi Westonowi wcześniej odroczoną premię w wysokości 99 tys. funtów już po wprowadzeniu zakazu. Ofwat zaznaczył, że tę kwotę powinni zapłacić przyszli właściciele spółki, a nie konsumenci poprzez rachunki za wodę. Regulator skrytykował także Thames Water za podwyższenie podstawowego wynagrodzenia kierownictwa.

South East Water nie została objęta zakazem, jednak jej akcjonariusze będą musieli finansować przyszłe premie po poważnych przerwach w dostawach wody, przez które dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych pozostawały bez wody.

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