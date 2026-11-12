В Великобритании регулятор Ofwat ускорит пересмотр правил, запрещающих выплачивать премии руководителям водных компаний Англии и Уэльса. Регулятор опасается, что значительные фиксированные выплаты и повышение базовых зарплат могут создавать впечатление обхода запрета и подрывать общественное доверие, сообщает The Guardian.

Запрет для девяти компаний

Ofwat запретил девяти водным компаниям, в том числе Thames Water и Yorkshire Water, выплачивать премии за 2025–2026 финансовый год. Семь из этих запретов связаны с загрязнением окружающей среды. По оценке регулятора, без ограничений компании выплатили бы руководителям 6,5 млн фунтов стерлингов.

Запрет был введён правительством лейбористов в прошлом году на фоне общественного возмущения из-за попадания сточных вод в реки и моря Великобритании. В то же время, по данным издания, оплата труда руководителей водных компаний росла в течение последних двух лет, несмотря на введённые ограничения.

Выплаты за удержание руководителей

Ofwat уделил особое внимание Anglian Water из-за выплат в размере до 800 тыс. фунтов стерлингов за удержание генерального директора Марка Терстона. Регулятор заявил, что такая схема могла фактически компенсировать утраченные премии за результаты работы, формально не нарушая правила. Компания также будет усиленно контролироваться в вопросах корпоративного управления.

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Ofwat также указал на возможные выплаты за удержание в размере 1 млн фунтов стерлингов для финансового директора Thames Water, 1,5 млн фунтов стерлингов для генерального директора Northumbrian Water Хайди Моттрам и 1,7 млн фунтов стерлингов для генерального директора United Utilities Луизы Бирдмор. Регулятор рассмотрит, должны ли ограничения распространяться и на выплаты от материнских компаний.

Замечания к Thames Water

Thames Water выплатила своему генеральному директору Крису Уэстону ранее отложенную премию в размере 99 тыс. фунтов стерлингов уже после введения запрета. Ofwat отметил, что эту сумму должны выплатить будущие владельцы компании, а не потребители через счета за воду. Регулятор также раскритиковал Thames Water за повышение базовой оплаты труда руководства.

South East Water не попала под запрет, однако её акционеры должны будут финансировать будущие премии после масштабных перебоев с водоснабжением, из-за которых десятки тысяч домохозяйств оставались без воды.

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