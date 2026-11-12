英国监管机构Ofwat将加快审查禁止向英格兰和威尔士水务公司高管发放奖金的规定。监管机构担心，大额固定支付和提高基本工资可能造成规避禁令的印象，并削弱公众信任，《卫报》报道。

九家公司被禁发奖金

Ofwat已禁止包括Thames Water和Yorkshire Water在内的九家水务公司在2025—2026财年发放奖金。其中七项禁令与环境污染有关。监管机构估计，若无限制，这些公司本会向高管支付650万英镑。

工党政府去年在英国公众因污水流入河流和海洋而感到愤怒的背景下推出了这项禁令。与此同时，据该报报道，尽管实施了相关限制，水务公司高管的薪酬在过去两年间仍有所上涨。

留任高管的支付

Ofwat特别关注Anglian Water向其首席执行官马克·瑟斯顿支付最高80万英镑的留任款项。监管机构表示，这种安排可能在形式上不违反规定的情况下，实际上补偿了因业绩而失去的奖金。该公司还将面临更严格的公司治理监管。

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Ofwat还指出，Thames Water的首席财务官可能获得100万英镑留任款项，Northumbrian Water首席执行官海迪·莫特拉姆可能获得150万英镑，United Utilities首席执行官路易丝·比尔德莫尔可能获得170万英镑。监管机构将考虑限制是否也应适用于来自母公司的支付。

对Thames Water的意见

Thames Water在禁令实施后，向其首席执行官克里斯·韦斯顿支付了此前递延的9.9万英镑奖金。Ofwat指出，这笔款项应由该公司未来的所有者支付，而不是由消费者通过水费承担。监管机构还批评Thames Water提高了管理层的基本薪酬。

South East Water未被纳入禁令，但在导致数万户家庭断水的大规模供水中断后，其股东将不得不为未来的奖金提供资金。

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