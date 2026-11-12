Ofwat посилить заборону премій для водних компаній — The Guardian

У Великій Британії регулятор Ofwat прискорить перегляд правил, що забороняють виплачувати премії керівникам водних компаній Англії та Уельсу. Регулятор побоюється, що значні фіксовані виплати та підвищення базових зарплат можуть створювати враження обходу заборони й підривати довіру громадськості, повідомляє The Guardian.

Заборона для дев’яти компаній

Ofwat заборонив дев’ятьом водним компаніям, зокрема Thames Water і Yorkshire Water, виплачувати премії за 2025–2026 фінансовий рік. Сім із цих заборон пов’язані із забрудненням довкілля. За оцінкою регулятора, без обмежень компанії виплатили б керівникам £6,5 млн.

Заборону запровадив уряд лейбористів торік на тлі суспільного обурення через потрапляння стічних вод у річки та моря Великої Британії. Водночас, за даними видання, оплата праці керівників водних компаній зростала протягом останніх двох років, попри запроваджені обмеження.

Виплати за утримання керівників

Особливу увагу Ofwat приділив Anglian Water через виплати за утримання генерального директора Марка Терстона на суму до £800 тис. Регулятор заявив, що така схема могла фактично компенсувати втрачені премії за результати роботи, формально не порушуючи правила. Компанію також посилено контролюватимуть щодо корпоративного управління.

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Ofwat також вказав на можливі виплати за утримання у розмірі £1 млн для фінансового директора Thames Water, £1,5 млн для генеральної директорки Northumbrian Water Гайді Моттрам і £1,7 млн для генеральної директорки United Utilities Луїзи Бірдмор. Регулятор розгляне, чи мають обмеження поширюватися і на виплати від материнських компаній.

Зауваження до Thames Water

Thames Water виплатила своєму генеральному директору Крісу Вестону раніше відкладену премію £99 тис. уже після запровадження заборони. Ofwat зазначив, що цю суму мають сплатити майбутні власники компанії, а не споживачі через рахунки за воду. Регулятор також розкритикував Thames Water за підвищення базової оплати праці керівництва.

South East Water не потрапила під заборону, однак її акціонери повинні будуть фінансувати майбутні премії після масштабних перебоїв із водопостачанням, через які десятки тисяч домогосподарств залишалися без води.

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