Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки «Шин Бет» заявили про удар по високопоставленому представнику ХАМАС у секторі Гази, Палестина. Ім’я цієї людини та наслідки атаки ізраїльська сторона на час публікації не уточнила, повідомляє Jerusalem Post.

Керівники внутрішньої безпеки ХАМАС

Удару передували повідомлення про загибель двох керівників апарату внутрішньої безпеки ХАМАС. За даними видання, керівник цього апарату на півночі сектору Гази Мухаммад Маджед Абу аль-Уф загинув разом із дружиною та дітьми внаслідок ізраїльського удару по його будинку в місті Газа.

Днем раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердили, що ізраїльські сили та «Шин Бет» убили попередника Абу аль-Уфа — Наїма Абу Нахеля.

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Попередні удари

За тиждень до цього ізраїльські військові повідомили про загибель командира бригади ХАМАС у Рафаху Саміра Махмуда Хассана Абу Юніса. За їхніми даними, він загинув унаслідок авіаудару на півдні сектору Гази.

Ізраїльська армія також заявляла, що Абу Нахель входив до найближчого кола керівників ХАМАС, які знали про місцеперебування останків старшого сержанта Орона Шауля. За даними ізраїльської армії, ХАМАС утримував останки Шауля з 2014 року, а в січні 2025 року їх повернули.

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