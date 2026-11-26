Izraelskie Siły Obronne i służba bezpieczeństwa Szin Bet oświadczyły, że uderzyły w wysokiego rangą przedstawiciela Hamasu w Strefie Gazy w Palestynie. Izraelska strona nie sprecyzowała do czasu publikacji nazwiska tej osoby ani skutków ataku, informuje Jerusalem Post.

Szefowie wewnętrznego aparatu bezpieczeństwa Hamasu

Uderzenie poprzedziły doniesienia o śmierci dwóch szefów wewnętrznego aparatu bezpieczeństwa Hamasu. Według gazety szef tego aparatu na północy Strefy Gazy, Muhammad Majed Abu al-Uf, zginął wraz z żoną i dziećmi w wyniku izraelskiego uderzenia w jego dom w mieście Gaza.

Dzień wcześniej premier Izraela Binjamin Netanjahu i minister obrony Izraela Israel Kac potwierdzili, że izraelskie siły i Szin Bet zabiły poprzednika Abu al-Ufa, Naima Abu Nahala.

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Poprzednie uderzenia

Tydzień wcześniej izraelskie wojsko poinformowało o śmierci dowódcy brygady Hamasu w Rafah, Samira Mahmuda Hassana Abu Junisa. Według jego danych zginął on w wyniku nalotu na południu Strefy Gazy.

Izraelska armia twierdziła również, że Abu Nahal należał do najbliższego kręgu przywódców Hamasu, którzy wiedzieli, gdzie znajdują się szczątki starszego sierżanta Orona Shaula. Według izraelskiej armii Hamas przetrzymywał szczątki Shaula od 2014 roku, a w styczniu 2025 roku zostały one zwrócone.

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