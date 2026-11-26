Армия обороны Израиля и служба безопасности «Шин Бет» заявили об ударе по высокопоставленному представителю ХАМАС в секторе Газа, Палестина. Израильская сторона на момент публикации не уточнила имя этого человека и последствия атаки, сообщает Jerusalem Post.

Руководители внутренней безопасности ХАМАС

Удару предшествовали сообщения о гибели двух руководителей аппарата внутренней безопасности ХАМАС. По данным издания, руководитель этого аппарата на севере сектора Газа Мухаммад Маджед Абу аль-Уф погиб вместе с женой и детьми в результате израильского удара по его дому в городе Газа.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердили, что израильские силы и «Шин Бет» убили предшественника Абу аль-Уфа — Наима Абу Нахеля.

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Предыдущие удары

За неделю до этого израильские военные сообщили о гибели командира бригады ХАМАС в Рафахе Самира Махмуда Хассана Абу Юниса. По их данным, он погиб в результате авиаудара на юге сектора Газа.

Израильская армия также заявляла, что Абу Нахель входил в ближайший круг руководителей ХАМАС, знавших о местонахождении останков старшего сержанта Орона Шауля. По данным израильской армии, ХАМАС удерживал останки Шауля с 2014 года, а в январе 2025 года их вернули.

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