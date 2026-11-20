Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет спешить с решением о новых масштабных ударах по Ирану и вернется к этому вопросу после начала 2027 года. Об этом он сказал Reuters на борту самолета по пути в Вашингтон после поездки в Китай, сообщает Jerusalem Post.

Трамп отметил, что времени для принятия решения достаточно. Аналогичную позицию он выразил и в других интервью: Fox News он сказал, что будет видно, что произойдет после 1 января, а в беседе с Axios и израильским Channel 12 подчеркнул, что не спешит принимать решение по Ирану.

Позиция после выборов

Перед выборами в Конгресс 3 ноября Трамп неоднократно предполагал, что после голосования Иран будет более склонен к договоренности в рамках восьмимесячного конфликта. Республиканцы позднее потеряли большинство в обеих палатах Конгресса.

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На прошлой неделе администрация США заявила, что считает блокаду и экономические санкции против Ирана эффективными. Сенат США, где республиканцы будут контролировать большинство до 3 января, 19 ноября вновь отклонил инициативу, направленную на ограничение войны.

Заявления Вэнса и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого называют возможным кандидатом в президенты в 2028 году, публично дистанцировался от войны с Ираном и связал ее с неудачей Республиканской партии на выборах. Трамп согласился, что ситуация вокруг Ирана была одной из причин поражения республиканцев, но сказал, что не изменил бы свой курс, поскольку, по его мнению, Иран не должен получить ядерное оружие. По данным издания, впоследствии Трамп поручил Вэнсу сосредоточиться на внутренних вопросах, а не на дипломатических усилиях в отношении Ирана.

Трамп также прокомментировал сообщение CNN о якобы планах Ирана взорвать в Вашингтоне «грязную бомбу» — взрывное устройство для рассеивания радиоактивных материалов. Он заявил, что не считает, что жителям столицы стоит тревожиться, одновременно без деталей сказав о якобы признаках интереса Тегерана к химическому или биологическому оружию. МИД Ирана назвал такие американские обвинения попыткой посеять страх и оправдать военные действия, а сообщение CNN ранее охарактеризовал как безосновательное.

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