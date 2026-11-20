Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie będzie spieszył się z decyzją w sprawie nowych zakrojonych na szeroką skalę ataków na Iran i wróci do tej kwestii po rozpoczęciu 2027 roku. Powiedział o tym Reutersowi na pokładzie samolotu w drodze do Waszyngtonu po podróży do Chin, informuje Jerusalem Post.

Trump zaznaczył, że czasu na podjęcie decyzji jest wystarczająco dużo. Podobne stanowisko przedstawił także w innych wywiadach: Fox News powiedział, że okaże się, co wydarzy się po 1 stycznia, a w rozmowach z Axios oraz izraelskim Channel 12 podkreślił, że nie spieszy się z decyzją w sprawie Iranu.

Stanowisko po wyborach

Przed wyborami do Kongresu 3 listopada Trump wielokrotnie sugerował, że po głosowaniu Iran będzie bardziej skłonny do porozumienia w ramach ośmiomiesięcznego konfliktu. Republikanie później stracili większość w obu izbach Kongresu.

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W ubiegłym tygodniu administracja USA oświadczyła, że uważa blokadę i sankcje gospodarcze wobec Iranu za skuteczne. Senat USA, w którym Republikanie będą kontrolować większość do 3 stycznia, 19 listopada ponownie odrzucił inicjatywę mającą na celu ograniczenie wojny.

Wypowiedzi Vance’a i Iranu

Wiceprezydent USA J.D. Vance, wymieniany jako możliwy kandydat na prezydenta w 2028 roku, publicznie zdystansował się od wojny z Iranem i powiązał ją z porażką Partii Republikańskiej w wyborach. Trump zgodził się, że sytuacja wokół Iranu była jedną z przyczyn porażki Republikanów, lecz powiedział, że nie zmieniłby swojego kursu, ponieważ jego zdaniem Iran nie powinien uzyskać broni jądrowej. Według publikacji Trump później polecił Vance’owi skupić się na kwestiach wewnętrznych, a nie na wysiłkach dyplomatycznych dotyczących Iranu.

Trump skomentował również doniesienie CNN o rzekomych planach Iranu dotyczących zdetonowania w Waszyngtonie „brudnej bomby” — urządzenia wybuchowego służącego do rozpraszania materiałów radioaktywnych. Oświadczył, że nie uważa, by mieszkańcy stolicy powinni się niepokoić, jednocześnie bez szczegółów mówił o rzekomych oznakach zainteresowania Teheranu bronią chemiczną lub biologiczną. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu nazwało takie amerykańskie oskarżenia próbą siania strachu i usprawiedliwiania działań wojennych, a wcześniej określiło doniesienie CNN jako bezpodstawne.

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