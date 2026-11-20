美国总统唐纳德·特朗普表示，他不会急于就针对伊朗的新一轮大规模打击作出决定，并将在2027年开始后重新讨论这一问题。据《耶路撒冷邮报》报道，他在从中国访问归来、飞往华盛顿的飞机上对路透社作出了上述表态。

特朗普指出，有足够的时间作出决定。他在其他采访中也表达了类似立场：他对福克斯新闻表示，1月1日之后会看到将发生什么；在与Axios以及以色列Channel 12的交谈中，他强调自己并不急于就伊朗作出决定。

选举后的立场

在11月3日国会选举前，特朗普曾多次暗示，在投票结束后，伊朗会更倾向于在这场持续八个月的冲突中达成协议。共和党后来失去了国会两院的多数席位。

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上周，美国政府表示，认为对伊朗实施的封锁和经济制裁是有效的。美国参议院——共和党将在其中控制多数席位直至1月3日——于11月19日再次否决了一项旨在限制战争的倡议。

万斯和伊朗的声明

被称为2028年可能总统候选人的美国副总统J.D.万斯，公开与对伊战争保持距离，并将其与共和党在选举中的失利联系起来。特朗普同意围绕伊朗的局势是共和党败选原因之一，但表示他不会改变自己的路线，因为在他看来，伊朗不应获得核武器。据该报报道，特朗普随后指示万斯专注于国内问题，而非有关伊朗的外交努力。

特朗普还评论了CNN关于伊朗据称计划在华盛顿引爆“脏弹”的报道——这是一种用于散布放射性物质的爆炸装置。他表示，不认为首都居民需要担忧，同时未提供细节地称，据称有迹象显示德黑兰对化学或生物武器感兴趣。伊朗外交部称，这些美国指控是散布恐惧并为军事行动辩护的企图，此前还曾将CNN的报道形容为毫无根据。

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