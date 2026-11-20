Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремился поручить директору Моссада Роману Гофману провести операцию против Ирана, не сообщив начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанту Эялю Замиру. Об этом со ссылкой на четырех осведомленных собеседников сообщила The Washington Post, а Jerusalem Post заявила о независимом подтверждении этой информации.

Детали плана не раскрываются

По данным The Washington Post, подробности возможного плана остаются неясными. Моссад известен проведением диверсионных операций и ликвидаций. Информация о возможной операции в итоге дошла до других израильских чиновников в сфере безопасности, в том числе до Замира, еще до ее реализации.

6 ноября израильский телеканал Channel 12 сообщил, что Нетаньяху и Гофман совместно готовили операцию против Ирана, которую якобы заблокировали Замир и президент США Дональд Трамп. Тогда источники Jerusalem Post отрицали утверждения о том, что Гофман поддерживал такой план, несмотря на возражения начальника Генштаба и американского президента. В то же время издание отмечает, что имеются сведения о готовности Нетаньяху исключить Замира из обсуждения операции.

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Разногласия по поводу Ирана

Как сообщала Jerusalem Post 8 ноября, между Моссадом и Армией обороны Израиля вновь возникли существенные разногласия относительно политики в отношении Ирана после периода большего единства в 2023–2025 годах. Одним из предметов спора был вопрос о том, насколько активно следует добиваться совместной операции США и Израиля против Ирана до израильских выборов.

Источники, близкие к Моссаду, утверждали, что Гофман поддерживал использование возможности для совместных действий с США, пока она не исчезла. Замир, со своей стороны, опасался, что атака в чувствительный избирательный период может подорвать легитимность операции и быть использована Нетаньяху против политических соперников.

В октябре источники также обращали внимание, что Замира не пригласили на встречу Нетаньяху с министром войны США Питом Хегсетом на авиабазе Увда. По оценке собеседников издания, это могло быть связано с планами премьера относительно Моссада и Ирана.

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