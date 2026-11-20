Premier Izraela Binjamin Netanjahu chciał polecić dyrektorowi Mosadu Romanowi Gofmanowi przeprowadzenie operacji przeciwko Iranowi bez poinformowania szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generała porucznika Ejala Zamira. The Washington Post poinformował o tym, powołując się na cztery poinformowane źródła, a Jerusalem Post oświadczył, że niezależnie potwierdził te informacje.

Szczegółów planu nie ujawniono

Według The Washington Post szczegóły możliwego planu pozostają niejasne. Mosad jest znany z prowadzenia operacji sabotażowych i zabójstw. Informacja o możliwej operacji ostatecznie dotarła do innych izraelskich urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym do Zamira, jeszcze przed jej realizacją.

6 listopada izraelska stacja Channel 12 podała, że Netanjahu i Gofman wspólnie przygotowywali operację przeciwko Iranowi, którą rzekomo zablokowali Zamir i prezydent USA Donald Trump. Wówczas źródła Jerusalem Post zaprzeczały twierdzeniom, że Gofman popierał taki plan mimo sprzeciwu szefa sztabu i amerykańskiego prezydenta. Jednocześnie gazeta zaznacza, że istnieją informacje o gotowości Netanjahu do wyłączenia Zamira z dyskusji na temat operacji.

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Różnice w sprawie Iranu

Jak Jerusalem Post informował 8 listopada, po okresie większej jedności w latach 2023–2025 między Mosadem a Siłami Obronnymi Izraela ponownie pojawiły się istotne różnice dotyczące polityki wobec Iranu. Jednym z przedmiotów sporu było to, jak aktywnie należy zabiegać o wspólną operację USA i Izraela przeciwko Iranowi przed izraelskimi wyborami.

Źródła bliskie Mosadowi twierdziły, że Gofman popierał wykorzystanie możliwości wspólnych działań z USA, zanim ona zniknie. Zamir z kolei obawiał się, że atak w delikatnym okresie wyborczym może podważyć legitymację operacji i zostać wykorzystany przez Netanjahu przeciwko jego politycznym rywalom.

W październiku źródła zwracały również uwagę, że Zamir nie został zaproszony na spotkanie Netanjahu z amerykańskim ministrem wojny Pete’em Hegsethem w bazie lotniczej Owda. Zdaniem rozmówców gazety mogło to być związane z planami premiera dotyczącymi Mosadu i Iranu.

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