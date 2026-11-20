Premier Izraela Netanjahu chciał operacji przeciw Iranowi bez wiedzy szefa sztabu — Jerusalem Post
Premier Izraela Binjamin Netanjahu chciał polecić dyrektorowi Mosadu Romanowi Gofmanowi przeprowadzenie operacji przeciwko Iranowi bez poinformowania szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generała porucznika Ejala Zamira. The Washington Post poinformował o tym, powołując się na cztery poinformowane źródła, a Jerusalem Post oświadczył, że niezależnie potwierdził te informacje.
Szczegółów planu nie ujawniono
Według The Washington Post szczegóły możliwego planu pozostają niejasne. Mosad jest znany z prowadzenia operacji sabotażowych i zabójstw. Informacja o możliwej operacji ostatecznie dotarła do innych izraelskich urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym do Zamira, jeszcze przed jej realizacją.
6 listopada izraelska stacja Channel 12 podała, że Netanjahu i Gofman wspólnie przygotowywali operację przeciwko Iranowi, którą rzekomo zablokowali Zamir i prezydent USA Donald Trump. Wówczas źródła Jerusalem Post zaprzeczały twierdzeniom, że Gofman popierał taki plan mimo sprzeciwu szefa sztabu i amerykańskiego prezydenta. Jednocześnie gazeta zaznacza, że istnieją informacje o gotowości Netanjahu do wyłączenia Zamira z dyskusji na temat operacji.
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Różnice w sprawie Iranu
Jak Jerusalem Post informował 8 listopada, po okresie większej jedności w latach 2023–2025 między Mosadem a Siłami Obronnymi Izraela ponownie pojawiły się istotne różnice dotyczące polityki wobec Iranu. Jednym z przedmiotów sporu było to, jak aktywnie należy zabiegać o wspólną operację USA i Izraela przeciwko Iranowi przed izraelskimi wyborami.
Źródła bliskie Mosadowi twierdziły, że Gofman popierał wykorzystanie możliwości wspólnych działań z USA, zanim ona zniknie. Zamir z kolei obawiał się, że atak w delikatnym okresie wyborczym może podważyć legitymację operacji i zostać wykorzystany przez Netanjahu przeciwko jego politycznym rywalom.
W październiku źródła zwracały również uwagę, że Zamir nie został zaproszony na spotkanie Netanjahu z amerykańskim ministrem wojny Pete’em Hegsethem w bazie lotniczej Owda. Zdaniem rozmówców gazety mogło to być związane z planami premiera dotyczącymi Mosadu i Iranu.