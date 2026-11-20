以色列总理本雅明·内塔尼亚胡曾寻求指示摩萨德局长罗曼·戈夫曼对伊朗开展行动，而不告知以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔中将。《华盛顿邮报》援引四名知情人士报道称，《耶路撒冷邮报》则表示已独立证实这一信息。

计划细节尚未披露

据《华盛顿邮报》报道，这项可能计划的细节仍不清楚。摩萨德以实施破坏行动和暗杀而闻名。有关可能行动的信息最终在行动实施前传到其他以色列安全官员手中，其中包括扎米尔。

11月6日，以色列Channel 12电视台报道称，内塔尼亚胡和戈夫曼正在共同筹备针对伊朗的行动，据称该行动被扎米尔和美国总统唐纳德·特朗普阻止。当时，《耶路撒冷邮报》的消息人士否认了戈夫曼在总参谋长和美国总统反对的情况下仍支持这一计划的说法。与此同时，该报指出，有信息显示内塔尼亚胡准备将扎米尔排除在行动讨论之外。

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围绕伊朗的分歧

正如《耶路撒冷邮报》11月8日报道，在2023年至2025年较为团结的一段时期后，摩萨德与以色列国防军之间再次就对伊朗政策出现重大分歧。争议事项之一是，在以色列选举前，应在多大程度上积极推动美以联合对伊朗开展行动。

接近摩萨德的消息人士称，戈夫曼支持在机会消失前利用与美国采取联合行动的机会。扎米尔则担心，在敏感的选举期间发动攻击可能损害行动的合法性，并被内塔尼亚胡用来对付其政治对手。

10月，消息人士还指出，扎米尔没有获邀参加内塔尼亚胡与美国战争部长皮特·赫格塞思在乌夫达空军基地举行的会晤。该报消息人士评估称，这可能与总理关于摩萨德和伊朗的计划有关。

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